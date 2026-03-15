Resistencia: Denunciaron a una mujer que habría enterrado vivo a su perro

En zona Palermo, altura Av. San Martín al 2000.

Un vecino denunció que una mujer habría enterrado vivo a un perro, en la zona de la avenida San Martín al 2100, en Resistencia .

Se trataría de una vecina de la calle Honduras, que habría enterrado vivo a un perro en la vereda de su casa. Un vecino señaló que el animal «estaba llorando», aunque la mujer dijo que «el perro estaba muerto y que simplemente lo estaba enterrando».

El hombre denunció este hecho en la Comisaría Séptima de Resistencia, por lo que la Policía intervino en la situación. El perro será llevado a un veterinario y dado en adopción.

Fuente:datachaco