Resistencia: convocan a adoptar a un niño de 11 años

El Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia N°2 de Resistencia, a cargo de Patricia Alejandra Sá, convoca públicamente a personas dispuestas a adoptar a un niño de 11 años de edad con el objetivo de encontrar una familia que pueda brindarle amor, contención y acompañamiento en su proceso de crecimiento.

El niño expresó su deseo de ser adoptado por una familia cariñosa, integrada por un papá y una mamá o por una mamá, que puedan tener o no otros hijos, preferentemente radicada en Resistencia o zonas cercanas.

Cursa sexto grado, disfruta de la lectura (especialmente de leyendas), practica fútbol en un club y asiste a espacios terapéuticos. Mantiene encuentros con sus hermanos, quienes viven con otras familias adoptivas.

La búsqueda está orientada a una familia que, con afecto y paciencia, pueda acompañarlo en su desarrollo integral, brindándole un entorno estable y de apoyo. Se requiere el compromiso de dar continuidad a los tratamientos iniciados, respetar su historia de vida y promover y facilitar el vínculo y la comunicación con sus hermanos.

Las personas interesadas en asumir el compromiso de constituirse en familia por adopción pueden comunicarse con el Registro Centralizado de Adoptantes a los teléfonos 0362-4453870/73 (internos 166/167), o con el Juzgado interviniente al 0362-4453879. También se encuentran disponibles los correos electrónicos: registroadoptantes@justiciachaco.gov.ar y juzfamilia2.rcia@justiciachaco.gov.ar.