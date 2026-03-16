Resistencia: choque en cadena entre cinco vehículos sobre la Ruta 11

Este lunes ocurrió un choque en cadena que involucró a cinco vehículos sobre la Ruta 11 y calle Aarón de Anchorena, en Resistencia.

El siniestro, ocurrido minutos después de las 15, consistió en una colisión en cadena que afectó a un transporte de carga y cuatro vehículos particulares.

Agentes de la Comisaría Undécima acudieron al incidente vial por jurisdicción e informaron que los vehículos involucrados fueron un camión Iveco, una camioneta Toyota Hilux y tres automóviles (un Volkswagen y dos Renault Sandero). En los rodados viajaban personas oriundas de distintas localidades, entre ellas Villa Ocampo, Reconquista, Avellaneda (Santa Fe) y residentes locales.

A pesar de la magnitud del choque y la cantidad de ocupantes —entre ellos personas de avanzada edad—, el equipo médico que llegó al lugar en ambulancia confirmó que no se registraron heridos de gravedad. Los profesionales de la salud asistieron a los partícipes en el sitio, constatando que solo sufrieron lesiones menores y el impacto emocional del accidente.

En el lugar trabajaron efectivos de la División Criminalística para realizar las pericias correspondientes, personal de Bomberos Voluntarios de la Zona Sur y agentes de la Dirección General de Policía Caminera, quienes colaboraron con la regulación del tránsito para evitar nuevos incidentes.

fuente:diariochaco