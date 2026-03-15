Resistencia: 16 motocicletas fueron secuestradas durante un operativo anti «wileros»

Las tareas tuvieron lugar en la zona norte de Resistencia y Fontana.

Entre la noche del sábado y la madrugada del domingo se realizó un nuevo operativo contra los motociclistas que practican maniobras peligrosas en la vía pública.

Las tareas fueron organizadas en la zona norte de Resistencia y en el caso céntrico de Fontana, dos de los puntos más visitados por el grupo conocido como «wileros».

Tras varias horas de operativo, las autoridades secuestraron 16 motocicletas y la misma cantidad de conductores fueron notificados de su infracción al Código de Faltas por maniobras peligrosas.

Los vehículos fueron llevados a diferentes comisarías del área metropolitana y los infractores recibieron el acta contravencional con la cual deberán continuar las diligencias de su situación legal.

fuente:datacahco