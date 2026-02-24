Rescataron un yacaré y una yarará en distintos puntos de Resistencia

La Policía del Chaco rescató a dos animales potencialmente peligrosos en la noche del lunes. Se trató de un yacaré y una yarará chica, que ya fueron trasladados al centro de rescate.

El primero de los hechos ocurrió alrededor de las 22.00, cuando el jefe de turno de la Comisaría Novena Metropolitana pidió la intervención de personal especializado, luego de que se informara la presencia de un reptil en el acceso a la guardia del Comando de Brigada de Monte III. Al lugar acudió el sargento Germán Ofelio Daniel Franco, especialista en ofidiología, quien verificó que el animal era un ejemplar juvenil hembra de yacaré overo (Caiman latirostris), con una longitud cercana a los 90 centímetros. El mismo fue capturado.

Luego, el segundo caso se reportó cerca de las 23.00, cuando una vecina del barrio San Diego dio aviso de que en su casa había aparecido una serpiente, una yarará chica (Bothrops diporus) la cual es venenosa. Por ello, el sargento Franco se dirigió al sitio señalado con el objetivo de poner en resguardo al animal y evitar un posible accidente.

Por último, ambos animales rescatados en simultáneo serán trasladados al Refugio Naturaleza Reptil, perteneciente al personal interviniente, para posteriormente ser liberados en su hábitat natural.