martes, febrero 24, 2026
CONTACTO
InicioPOLICIALES
SP NOTICIAS
SP NOTICIAS

Rescataron a una mujer mayor, tras el incendio de su vivienda

Pasadas las 20:50 de este lunes, efectivos de la Comisaría Cuarta Metropolitana intervinieron en un siniestro ígneo, registrado en un domicilio ubicado sobre la calle Misiones al 50, en el barrio Villa Don Enrique de la capital chaqueña.
Al arribar al lugar, los agentes confirmaron la veracidad del incidente y solicitaron la presencia urgente de los equipos de rescate. El operativo de extinción contó con el trabajo conjunto de las unidades de Bomberos Voluntarios Zona Sur, además del apoyo técnico de la División Bomberos de la Policía Metropolitana.

Según el reporte oficial, la propietaria del inmueble, una mujer de 72 años, manifestó que las llamas se habrían originado de manera accidental, tras el encendido de un caloventor.

Gracias al rápido despliegue del personal bomberil, el foco ígneo fue sofocado, evitando que el fuego se propagara a viviendas linderas. No se informaron personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales en la propiedad.

ESPACIO PUBLICITARIO

Related Articles

Teléfono: +543644290080

Email: sp.lasnoticias@gmail.com

Presidencia Roque Sáenz Peña-Chaco-Argentina

REDES SOCIALES

Trending

Categories

@ Copyright 2026, | SP Noticias | Orgullosamente creado por Capsula Web