Rescataron a un mono carayá tras ser atacado por varios perros

Según se informó desde la División Central Despacho, cerca de las 9 un llamado al servicio de emergencias 911 alertó que un animal primate había caído desde una altura y, tras quedar en el suelo, fue atacado por varios perros en el Camping del Centro de Empleados de Comercio, ubicado sobre avenida Padre Rissione al 2500.

Ante la situación, se comisionó personal de la Comisaría Novena Metropolitana. De inmediato, desde la Central, se inició contacto con una veterinaria, de la Fundación Carayá Roga, a fin de coordinar el rescate y la atención del animal.

Finalmente, el mono fue trasladado en un móvil por efectivo del Departamento Rural hasta un veterinario que colabora con el BOA, donde recibió las primeras curaciones y quedó bajo resguardo.

