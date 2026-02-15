Rescatan a una serpiente que estaba en la copa de un árbol

Este viernes por la tarde, alrededor de las 17.30, la Policía del Chaco intervino por la presencia de un ofidio en el Aeropuerto de Resistencia, en la zona de la torre de control.

A requerimiento de la jefa de Unidad de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, se solicitó la presencia del Sargento de Policía, Germán Ofelio Daniel Franco, especialista en ofidismo, ante la presencia de un reptil que se encontraba en la copa de un árbol.

Se constató que se trataba de una Boa Curiyú, hembra, adulta, con una longitud aproximada de 2.30 metros.

Se procedió al rescate y resguardo del ejemplar. Posteriormente, fue trasladado al Refugio Naturaleza Reptil, perteneciente al personal interviniente, para su posterior liberación en su hábitat natural.

