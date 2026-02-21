Rescatan a una mona carayá atropellada en avenida Sarmiento

Una hembra adulta de mono carayá fue rescatada este viernes por la tarde luego de haber sido atropellada por un vehículo cuando intentaba cruzar la avenida Sarmiento, a la altura del puente del río Negro, en Resistencia. El conductor involucrado no se detuvo y el animal quedó tendido a la vera del asfalto.

El ejemplar ingresó en estado de obnubilación, con aparente traumatismo de cráneo, aunque estable al momento de su atención. Su pronóstico es reservado.

El caso tomó estado público a través de publicaciones en redes sociales. Vecinos que advirtieron la situación iniciaron una cadena de mensajes hasta que la información llegó a la Fundación Carayá Roga, el único centro de rehabilitación de primates en la provincia del Chaco.

Verónica Marcón, directora y fundadora de la institución, dialogó con Diario Chaco y explicó que la mona fue trasladada a una veterinaria gracias a la intervención de vecinos y de la rescatista Mari Barrios, quien la acercó para su atención. También destacó el gesto de un matrimonio que permaneció junto al animal durante casi dos horas hasta que pudo ser asistido.

«Es impresionante cómo se involucra la gente, es hermoso ver cuando quieren ayudar», señaló Marcón.

Explicaron que la mona fue atendida por la médica veterinaria Belén Dancey, integrante de la comisión directiva de la fundación, junto al equipo profesional del centro. Se le aplicó el protocolo correspondiente ante traumatismos, ya que este tipo de golpes puede provocar inflamación cerebral, hemorragias internas y formación de coágulos.

Uno de los principales riesgos es que el animal no quiera alimentarse tras el shock, lo que puede generar una baja de glucosa y complicar el cuadro clínico.

«Estamos esperando su evolución. Cuando hay un golpe así, las complicaciones pueden aparecer con el correr de las horas», explicó Marcón.

Si la recuperación es favorable, el objetivo es reinsertarla en el mismo sector donde fue encontrada, en la zona boscosa a la vera del río Negro, donde presumiblemente se encuentra su grupo, informó Marcón.

Por ahora, la mona no tiene nombre. Desde la fundación adelantaron que será el matrimonio que la acompañó durante los primeros momentos quien elija cómo bautizarla.