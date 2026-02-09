Renunció el titular de Nucleoeléctrica tras denuncias por sobreprecios

Demian Reidel presentó su renuncia a la conducción de Nucleoeléctrica Argentina en medio de un escándalo por presuntos sobreprecios en las contrataciones del organismo. El ahora extitular quedó bajo sospecha por una posible maniobra de corrupción tras cancelar deudas personales por $ 825 millones en apenas 18 días, acusaciones que negó de manera enfática.

A través de sus redes sociales, Reidel aseguró que los fondos utilizados para saldar esas obligaciones provinieron de operaciones «transparentes» y debidamente registradas en su declaración jurada. Sostuvo que no existió irregularidad alguna y que toda la operatoria puede ser verificada por los organismos de control.

Reidel estaba al frente de la empresa estatal que administra las centrales nucleares del país y será reemplazado por Juan Martín Campos. Su salida se produce en un contexto sensible, ya que el Gobierno puso en marcha un proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica.

Las sospechas se intensificaron a partir de una investigación publicada por el portal El Disenso, que reveló que el funcionario había cancelado deudas que hasta mediados de enero lo ubicaban en una situación de «alto riesgo de insolvencia» frente al sistema financiero. El abrupto saneamiento de su situación patrimonial encendió las alarmas.

En su descargo, Reidel explicó que en 2018 adquirió con fondos propios una participación en un desarrollo inmobiliario en Argentina y que fue vendiendo ese activo en distintas etapas. Indicó que, mientras avanzaba una de esas operaciones, tomó financiamiento puente contra el activo para obtener liquidez, lo que dio origen a la deuda luego cancelada.

El exfuncionario detalló que el 15 de diciembre pasado vendió parte de esa inversión por 770.000 dólares, con operaciones documentadas y certificadas ante escribano público, y que con esos fondos canceló sus compromisos bancarios, entre ellos con el Banco Macro. La cancelación de las deudas coincidió con el período en el que se multiplicaron los cuestionamientos por presuntos sobreprecios en Nucleoeléctrica, que bajo su gestión adjudicó contratos por unos $ 20.417 millones.

