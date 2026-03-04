Renunció el ministro de Justicia, Cúneo Libarona, y ya tiene reemplazante

Así lo confirmó el propio presidente de la Nación, Javier Milei, a través de su cuenta en «X». Allí también anunció al hombre que continuará en el cargo.

Este miércoles por la mañana, el presidente de la Nación, Javier Milei, confirmó un nuevo cambio en su gabinete.

Tras más de dos años en el cargo y varios meses en los que se habló de su posible salida, Mariano Cúneo Libarona dejará su cargo como Ministro de Justicia para ser reemplazado por Juan Bautista Mahiques.

Así lo confirmó el propio mandatario, a través de su cuenta en «X». «Muchas gracias Mariano por estos más de dos años de incansable trabajo», afirmó.

«El nuevo ministro de Justicia es el doctor Juan Bautista Mahiques, quien continuará trabajando para hacer grande a la Argentina nuevamente», sostuvo Milei.

