Reforma laboral: el Gobierno presentó la versión final con 28 cambios y quitó Ganancias

El Gobierno presentó este martes la versión definitiva de la reforma laboralque se debatirá este miércoles en el Senado de la Nación, tras confirmar que se eliminó el capítulo vinculado al impuesto a las Ganancias, uno de los puntos que generaba mayor conflicto con los gobernadores.

El anuncio fue realizado por la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, Patricia Bullrich, quien explicó en conferencia de prensa que la modificación busca destrabar el tratamiento del proyecto y avanzar hacia su aprobación. Con este cambio, el oficialismo confía en reunir los votos necesarios para darle media sanción a la ley.

El debate está previsto para este miércoles cerca del mediodía y se desarrollará en un contexto de protestas gremiales en las inmediaciones del Congreso, encabezadas por la CGT y organizaciones sociales.

Bullrich aseguró que el dictamen final cuenta con el respaldo de 44 senadores de distintos espacios políticos, entre ellos el PRO, la Unión Cívica Radical y partidos provinciales, y remarcó que el texto incorpora 28 modificaciones consensuadas tras meses de negociación.

Uno de los ejes centrales de la reforma es el intento de poner fin a la denominada «industria del juicio». Según explicó la senadora, el proyecto delimita qué cuestiones pueden judicializarse y establece mecanismos de protección para evitar distorsiones en las indemnizaciones laborales.

La iniciativa también contempla la creación de un Fondo de Asistencia para afrontar obligaciones al finalizar contratos de trabajo, con un esquema de actualización por IPC más un 3%, y define qué beneficios sociales quedan excluidos de procesos judiciales.

Durante la mañana del martes, la mesa política del Gobierno se reunió en la Casa Rosada para analizar el escenario previo al debate. Allí participaron funcionarios clave del Ejecutivo y referentes parlamentarios, mientras se terminaban de definir los últimos ajustes al proyecto.

Desde el oficialismo aseguran que están los votos para la aprobación en general, aunque continúan las negociaciones sobre algunos artículos que no lograron consenso pleno.

fuente:diariochaco