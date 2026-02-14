Reforma laboral: Diputados busca dictaminar el próximo miércoles y votar el jueves 19

El Gobierno aceleró en la Cámara de Diputados para avanzar con la reforma laboral y oficializó la convocatoria a un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto y Hacienda para el miércoles próximo a las 14. El objetivo es emitir dictamen ese mismo día y tratar el proyecto en el recinto el jueves 19 de febrero.

La iniciativa ya cuenta con media sanción del Senado, donde el oficialismo introdujo más de 30 modificaciones para conseguir el respaldo de fuerzas aliadas. Este viernes, la vicepresidenta Victoria Villarruel giró el texto a Diputados y el presidente de la Cámara, Martín Menem, activó el cronograma para retomar el debate en el primer día hábil de la semana.

El apuro responde a una cuestión de tiempos. Si la oposición logra cambios en Diputados, el proyecto debería volver al Senado para su revisión. Con el calendario de sesiones extraordinarias en su tramo final, el oficialismo busca evitar que ese escenario demore la sanción definitiva antes de la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo, cuando el presidente Javier Milei encabezará la Asamblea Legislativa.

En la Casa Rosada consideran que la aprobación de la reforma, junto con el régimen penal juvenil y el acuerdo Mercosur–Unión Europea, reforzaría el mensaje político del Gobierno. La iniciativa laboral es presentada por el Ejecutivo como una «modernización» que flexibiliza condiciones de contratación y reduce costos para las empresas.

Sin embargo, el proyecto enfrenta cuestionamientos. Sectores de la oposición anticiparon que insistirán con cambios, entre ellos la eliminación del Fondo de Asistencia Laboral, que se financiaría con aportes patronales para cubrir indemnizaciones. También generan controversia la reducción al 50% del salario en los primeros tres meses de licencia por enfermedad no laboral, la derogación de estatutos profesionales (como el del periodista) y la supresión del fondo de financiamiento del INCAA.

Mientras tanto, el oficialismo apuesta a sostener el ritmo legislativo en una semana atravesada por el feriado de Carnaval y por las dificultades logísticas que implica garantizar la presencia de diputados. El miércoles será la primera prueba para saber si consigue las firmas necesarias y deja el proyecto listo para votarse al día siguiente.

fuene:diriochaco