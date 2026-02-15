Recuperan herramientas robadas a una empresa sobre Ruta 16 en Sáenz Peña

Un conjunto de herramientas robadas a una empresa ubicada sobre la Ruta Nacional 16, en el barrio Evita de Sáenz Peña, fue recuperado este sábado cerca de las 11 tras un rastrillaje en una zona boscosa cercana al lugar del hecho.

El robo fue denunciado por el sereno del establecimiento, quien advirtió que personas desconocidas ingresaron al predio luego de forzar una ventana del depósito y se llevaron distintos elementos de trabajo.

Entre lo sustraído había un taladro eléctrico, una soldadora, dos bombas de agua y un balde con herramientas varias. A partir de esa denuncia, comenzaron las averiguaciones en la zona.

Las tareas permitieron establecer que los objetos podrían estar ocultos en un sector de monte cercano. Con esa información, se desplegó un rastrillaje en un camino vecinal de difícil acceso, donde finalmente se logró recuperar la totalidad de los bienes denunciados.

Los elementos fueron restituidos a su propietario y la investigación continúa para identificar a los responsables.

fuente:diariochaco