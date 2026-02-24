Recibía ayuda económica y alimentos de un hombre pero cuando éste se negó, lo atacó

Alrededor de las 20 de este lunes, en un domicilio de calle La Sabana al 390, aproximadamente, de Villa Río Negro, personal de la Comisaría Duodécima Metropolitana intervino, tras una llamada que alertaba sobre un incidente.

Al arribar el móvil policial, los efectivos constataron que un hombre de 67 años presentaba lesiones. El damnificado manifestó que momentos antes había mantenido una discusión con una mujer de 27 años, quien lo habría agredido físicamente.

Según la denuncia radicada, el hecho se habría iniciado cerca de las 17, cuando la joven, quien desde hacía varios días acudía al domicilio y recibía ayuda económica o alimentos, se presentó nuevamente en la vivienda.

En determinado momento, el propietario le pidió que se retirara, lo que habría provocado que la mujer reaccionara de manera violenta, profiriendo insultos y amenazas de muerte.

Según el denunciante, la agresora tomó un cuchillo del lugar y luego un rastrillo, con el cual le provocó lesiones en ambos antebrazos antes de ser reducida. El hombre fue examinado por el médico policial, quien diagnosticó lesiones de carácter leve.

La causa fue caratulada como «Supuestas lesiones y amenazas», con intervención de la Fiscalía, que dispuso la aprehensión de la mujer y su notificación en la causa, quedando a disposición de la Justicia.