Rechazaron impugnaciones y validaron la asamblea del Colegio de Abogados

La Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Comercio del Chaco (IGPJ) resolvió rechazar las impugnaciones presentadas contra la Asamblea General Ordinaria del Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia, realizada el 30 de diciembre de 2025, y confirmó la validez de la convocatoria, celebración y resultados de esa reunión institucional.

La decisión quedó plasmada en la Resolución Nº 071/26, firmada por la interventora del organismo, Marcela Adriana Pibernus, luego de analizar las actuaciones administrativas iniciadas a partir de una denuncia presentada por la Dra. Cecilia Rivero, quien había solicitado impugnar la asamblea y declarar la nulidad de sus resultados.

De acuerdo con la documentación oficial, la IGPJ evaluó los antecedentes del caso, los descargos presentados por el Colegio de Abogados y los informes del área jurídica del organismo. En ese marco, el dictamen concluyó que la convocatoria, el desarrollo y las decisiones adoptadas en la asamblea cumplen con la normativa vigente, por lo que la denuncia fue finalmente desestimada.

Entre los argumentos analizados, el organismo señaló que «el estatuto de la entidad es de acceso público, que los socios debían regularizar su situación antes del inicio de la asamblea y que los procedimientos realizados por la institución se ajustaron a las disposiciones legales aplicables». Además, se indicó que «la documentación requerida para el control de legalidad fue presentada ante la autoridad administrativa correspondiente».

Asimismo, el informe determinó que la Comisión Directiva elegida en la asamblea del 24 de noviembre de 2022, presidida por José René Galassi, continúa vigente, ya que los mandatos deben computarse de asamblea a asamblea y su gestión fue ratificada mediante la aprobación de memorias y balances.

En paralelo, la IGPJ emitió la Constancia Nº 023/26, donde certifica oficialmente la nómina de autoridades del Colegio de Abogados y Procuradores de Resistencia. Según ese documento, la institución es presidida por José René Galassi, mientras que la secretaría está a cargo de Karen Lorena Zárate y la tesorería de Luis Ángel Biolchi.

Tras conocerse la resolución, el vocal del Colegio de Abogados del Chaco, Mario Peredo Aguirre, difundió un comunicado en el que destacó la decisión del organismo de control. «La Inspección General de Personas Jurídicas ratificó la validez de nuestra última Asamblea General Ordinaria. La documentación fue aprobada en su totalidad, se desestimaron las impugnaciones presentadas y nuestras autoridades cuentan con certificación oficial vigente», expresó.

En ese sentido, remarcó que la resolución reafirma el funcionamiento institucional de la entidad y sostuvo que el Colegio continuará trabajando «con transparencia y respaldo institucional» en representación de los profesionales del derecho en la provincia.