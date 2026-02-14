Recesión y crisis: despidos masivos en uno de los principales frigoríficos del país

El anarcocapitalismo de Javier Milei no perdona a nada que sea nacional: ahora se supo que el Frigorífico Pico, uno de los más importantes del país, despidió a 194 empleados y paralizó la actividad en sus tres plantas ubicadas en las localidades de Trenel, General Pico y Arata, todas en la provincia de La Pampa.
La firma propiedad de la familia Lowenstein —reconocida por haber creado la marca Paty, la más consumida del país— hasta esta semana contaba con una plantilla de aproximadamente 450 trabajadores, que ya había suspendido en enero.
Según trascendió, atraviesa una delicada situación financiera, con deudas que ascienden a $34.000 millones, de los cuales $22.000 millones corresponden a bancos públicos, a lo que se suma más de un millar de cheques rechazados por unos $12.000 millones, correspondientes a pagos a proveedores de animales y servicios. De hecho, el medio local El Diario de La Pampa informó la cooperativa eléctrica suspendió el suministro por falta de pago.
Se sabe que el motivo principal de la crisis por la cual la empresa requirió un procedimiento preventivo de crisis, es la brutal caída del consumo: de faenar hasta 600 cabezas diarias para el mercado interno, en los últimos meses pasó a menos de 50.
La preocupación de los empleados
Los exempleados también cuestionaron la falta de información oficial y apuntaron tanto contra la empresa como contra el gremio. “Nadie nos ha respondido nada. La gente de mantenimiento está trabajando, recursos humanos sigue activo, salió un camión con menudencias. Nos dicen que están en crisis, pero siguen operando”, expresaron.
Otra textil solicitó el concurso preventivo de acreedores
Este viernes también se supo que la firma Hilado SA, integrante del holding TN&Platex, solicitó formalmente la apertura de su concurso preventivo de acreedores, con el objetivo de renegociar pasivos, garantizando la continuidad operativa de sus plantas y la preservación de los puestos de trabajo.
El presidente de TN&Platex es Teddy Karagozian, un destacado empresario industrial que fue brevemente consejero de Javier Milei, de quien se distanció por las políticas económicas implementadas por el libertario.
La contracción del mercado interno, reflejada en una caída sostenida en el consumo doméstico que limita la capacidad de absorción de la producción local; la apertura comercial y la competencia externa, con el incremento sustancial de las importaciones, sumado a la desregulación de las ventas por plataformas digitales internacionales y el ingreso al paías de indumentaria de segunda mano, fueron los motivos expresados por la empresa.
También citaron la asfixia financiera derivada de que los costos financieros se posicionaron sistemáticamente por encima de la inflación durante el año pasado, dificultando el acceso al crédito productivo.