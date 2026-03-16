Realizarán una audiencia pública por el segundo puente entre Chaco y Corrientes

El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa) oficializó la convocatoria a una audiencia pública con el objetivo de debatir sobre el impacto ambiental del proyecto de conexión física entre Chaco y Corrientes, que contempla las variantes de paso para las ciudades de Resistencia y la capital correntina.

El encuentro, clave para el avance de la obra, se llevará a cabo el próximo 8 de abril, a las 9, en el Auditorio de la Facultad de Derecho de la UNNE, ubicada en la calle Salta 459 de la ciudad de Corrientes.

La instancia busca garantizar la participación ciudadana y evaluar las posibles consecuencias de esta megaobra en el entorno regional.

Para aquellos interesados en profundizar sobre los aspectos técnicos, el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) estará disponible para consulta desde el 18 de marzo hasta el 6 de abril.

Los documentos podrán ser analizados en la sede del Icaa, en el horario de 8 a 12:30, o bien a través de los canales oficiales de Vialidad Nacional.