Quitilipi: Detuvieron a un joven por exhibir sus partes íntimas en la vía pública

Cerca del mediodía de este viernes, personal de la Comisaría de Quitilipi fue alertado por transeúntes, que en Ruta Nacional N° 16 y casi Ruta Provincial N° 4 de esta ciudad, se encontraría un individuo caminando desnudo.

Seguidamente, los efectivos acudieron a dicho lugar. Al llegar, notaron la presencia de este sujeto, quien reiteradas veces fue demorado por la misma situación.

Ante ello, los efectivos procedieron a su traslado hacia la unidad interviniente para aguardar fines legales. Sin embargo, constataron que el joven padecen problemas de salud mental.

fuente:datachaco