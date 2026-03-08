Quitilipi: detuvieron a un hombre y recuperaron objetos robados de una vivienda

Efectivos de la División Cuerpo de Operaciones Motorizadas (COM) de Quitilipi lograron esclarecer un robo ocurrido en el barrio Matadero y recuperaron varios elementos sustraídos, además de demorar al presunto autor.

El hecho fue denunciado por un hombre de 36 años, quien informó que durante la noche un desconocido ingresó por la parte trasera de su vivienda, ubicada sobre calle Sarmiento, y sustrajo un tubo de gas de 10 kilos, una plancha para ropa, un teléfono celular marca TCL con su cargador y un parlante portátil.

Tras la denuncia, los motoristas iniciaron tareas investigativas en el marco del Operativo de Seguridad Preventiva Motorizado “Lince”. Con el análisis de imágenes fílmicas aportadas por el damnificado y testimonios de vecinos, los agentes obtuvieron datos sobre un hombre que intentaba vender los objetos robados.

Durante recorridas en la zona, en inmediaciones del basural sobre calle Islas Malvinas, los efectivos observaron a un sujeto caminando con varios objetos en sus manos y con características similares a las registradas en las filmaciones. Al notar la presencia policial, intentó darse a la fuga, pero fue alcanzado a pocos metros.

Al momento de la identificación, constataron que llevaba consigo el tubo de gas, la plancha, el parlante portátil y el celular denunciados como sustraídos, por lo que procedieron al secuestro de los elementos.

El hombre, de 33 años, fue trasladado a la comisaría de Quitilipi y quedó a disposición de la Justicia en una causa por supuesto robo, mientras que los bienes recuperados serán restituidos a su propietario.