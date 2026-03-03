«Quieren mi renuncia, pero no se les va a dar»: duro cruce entre Villarruel y Petri

La tensión dentro de La Libertad Avanza (LLA) volvió a quedar expuesta tras un duro intercambio público entre el diputado Luis Petri y la vicepresidenta Victoria Villarruel, que escaló en redes sociales y se sumó a las declaraciones de la titular del Senado frente a cuestionamientos internos, donde aseguró que existen sectores que buscan desplazarla del cargo.

El conflicto se desató luego de que Petri criticara públicamente el rol político de Villarruel y la acusara de haber «apostado al fracaso del Gobierno». Según expresó el legislador mendocino, la vicepresidenta «fue funcional a la oposición» y permitió que desde el Senado se avanzara contra el programa económico oficial. Además, sostuvo que «no ha apoyado al Gobierno» y que «no estuvo a la altura de las circunstancias».

Por su parte, la vicepresidenta reaccionó rápidamente a través de sus redes sociales y respondió con fuertes críticas personales y políticas hacia el dirigente libertario. En uno de sus mensajes, cuestionó la gestión de Petri y afirmó: «Preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA», en referencia a la obra social de las Fuerzas Armadas.

En el mismo tono, agregó que antes de opinar públicamente debería «ubicarse» y afrontar las causas judiciales vinculadas a esa gestión, y lo acusó de haber dejado a «cientos de miles de militares y familias sin atención médica».

El intercambio continuó con nuevas publicaciones en las que Villarruel volvió a apuntar contra el diputado, profundizando así una disputa interna que evidencia diferencias dentro del oficialismo.

En paralelo al cruce, la vicepresidenta también respondió a cuestionamientos surgidos dentro de La Libertad Avanza y rechazó versiones sobre un eventual desplazamiento político. En declaraciones recientes, sostuvo: «Quieren mi renuncia, pero no se les va a dar», dejando en claro que no planea apartarse de su cargo pese a las críticas internas.

El enfrentamiento público entre Petri y Villarruel refleja el clima de fricción que atraviesa al oficialismo, especialmente tras debates recientes en el Senado y cuestionamientos sobre la estrategia política del Gobierno. Mientras algunos dirigentes cuestionan el posicionamiento de la vicepresidenta, otros consideran que las críticas exponen divisiones que podrían impactar en la cohesión del espacio gobernante.