Qué servicios estarán afectados por el paro de la CGT en Chaco

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un paro general de 24 horas en rechazo al proyecto de reforma laboral que será debatido desde las 14 de este jueves en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina. La central obrera argumentó que la iniciativa implica un retroceso en materia de derechos laborales y llamó a sus gremios adheridos a plegarse a la medida de fuerza en todo el país.

El alcance de la protesta también se replicará en la provincia del Chaco, donde distintos sindicatos confirmaron su participación. Como consecuencia, varios servicios se verán afectados, entre ellos el transporte público y la atención en diferentes dependencias, debido a la adhesión de los trabajadores a la jornada de huelga y movilización.

SERVICIOS QUE NO FUNCIONARÁN ESTE 19 DE FEBRERO

Transporte público

Desde la UTA Chaco anunciaron que su adhesión al paro general: «La UTA se adhiere en todo el país al paro convocado por la CGT en la fecha que se trate la reforma laboral en la Cámara de Diputados», aseguró Abraham a Diario Chaco. En este mismo sentido, se verá interrumpido también el servicio de colectivos interprovincial Chaco-Corrientes.

Vuelos

Aerolíneas Argentinas cancelará 255 afectando a más de 31.000 pasajeros en todo el país. Esta medida también repercutirá en los vuelos programados en Chaco, en el marco de una jornada de fuerte impacto para el transporte aéreo.

La compañía recomendó a quienes tengan vuelos previstos para ese día revisar el correo electrónico informado al momento de la compra. Aquellos que adquirieron pasajes mediante agencias deberán contactarlas directamente. También están disponibles los canales de autogestión en la aplicación oficial y en el sitio web.

Bancos

La seccional Resistencia de la Asociación Bancaria confirmó que se adhiere al paro general. Mediante un comunicado firmado por el sindicato La Bancaria, la medida se llevará a cabo «sin asistencia a los lugares de trabajo».

Desde el Nuevo Banco del Chaco, sin embargo, informaron que este jueves estarán habilitados los servicios digitales para hacer todas las operaciones de la forma habitual, a través de NBCH24 y las tarjetas de crédito y débito.

Durante la jornada, estará disponible NBCH24 Online Banking en su versión app y web, también las compras con tarjetas de débito y crédito en comercios físicos y online, y las operaciones en cajeros automáticos.

Con tarjeta Tuya se mantiene vigente la promoción Vuelta a Clases con 3 cuotas sin interés más 20% de bonificación y la opción de 6 cuotas sin interés en comercios adheridos de los rubros indumentaria, zapatería, útiles escolares, libros y ópticas.

Con NBCH24 Online Banking, se pueden realizar todas las operaciones habituales y trámites esenciales. Entre las funciones disponibles se encuentran:

Pago de servicios e impuestos

Compras con QR

Envío de dinero

Solicitud de préstamos

Inversiones

Blanqueo de PIN de tarjeta de débito

Aviso de viaje al exterior

Consultas de tarjetas y movimientos

Gestión integral de productos y servicios

La operatoria en línea se encuentra disponible en cualquier momento desde la app o desde la web oficial 24.nbch.com.ar.

Administración pública

Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE Chaco) publicaron un comunicado en donde se adhieren a la «jornada nacional de protesta». Y suscribieron que «el paro se realizará con asistencia en el área metropolitana y sin asistencia en el interior de la Provincia a los lugares de trabajo, cumpliendo en aquellos servicios declarados esenciales con las correspondientes guardias mínima».

También desde el gremio del INSSSEP confirmaron su adhesión al paro convocado por la central obrera y sostuvieron que no habrá atención en las oficinas de toda la provincia.Así lo confirmó el secretario general del gremio, Nicolás Chaqüires, precisó que la medida fue resuelta en asamblea y se extenderá por 24 horas, a partir de las 00. «La medida se realizará en toda la provincia, incluyendo la delegación central, farmacia y todas las delegaciones del interior», señaló. Sin embargo, aclaró que se mantendrán las guardias mínimas para asegurar la atención en situaciones que así lo requieran.

SERVICIOS QUE FUNCIONARÁN CON NORMALIDAD

Recolección de residuos

El Secretario de Gobierno de Resistencia, Emilio Varisco, confirmó a Diario Chaco, que el servicio de recolección de residuos se prestará con normalidad durante toda la jornada. De esta manera, los vecinos de la capital chaqueña podrán sacar los residuos en los horarios habituales, sin modificaciones previstas por el paro.

Estaciones de servicio

Miguel De Paoli, referente del sector, dialogó junto a Diario Chaco, y mencionó que «hasta el momento en las estaciones de servicio Shell se mantiene todo con normalidad. Tanto los horarios de atención, como el servicio».