Puerto Eva Perón: frustran contabando de neumáticos

La Policía del Chaco demoró este viernes, en Puerto Eva Perón, a un hombre de 49 años que transportaba neumáticos de contrabando.

Elprocedimientofue realizado alrededor de las 4, en el Puesto Caminero de Eva Perón, en el marco de un operativo de control vehicular y de personas, donde interceptaron una camioneta Toyota SW4 conducida por un hombre de 49 años.

Al verificar el rodado, constataron a simple vista que este transportaba cubiertas, les solicitaron que las exhiba junto con la documentación, pero descubrieron que no tenían aval aduanero. Ante esta situación procedieron al secuestro de 12 cubiertas.

Se instruyeron actuaciones judiciales y el hombre fue notificado de su infracción. Lo secuestrado fue puesto a disposición de la Aduana de Barranqueras.

