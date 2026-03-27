Progresar 2026: el Gobierno cambió requisitos y abrió la inscripción

Tras el inicio del ciclo lectivo 2026, el Gobierno nacional introdujo modificaciones en los requisitos y condiciones de acceso al programa de becas Progresar, al tiempo que confirmó el cronograma de inscripción para cada una de sus líneas. Las medidas fueron establecidas mediante la Resolución N° 172/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

La normativa reemplaza los reglamentos vigentes para las cuatro líneas del programa: finalización de la educación obligatoria, fomento de la educación superior, Progresar Enfermería y formación profesional.

En cuanto a las fechas de inscripción, el esquema quedó definido de la siguiente manera: la línea destinada a la finalización de estudios obligatorios estará abierta del 27 de marzo al 24 de abril; las becas de educación superior y enfermería se podrán solicitar entre el 6 y el 30 de abril; mientras que formación profesional tendrá un período más amplio, desde el 27 de abril hasta el 27 de noviembre.

Además, se fijó en $ 35.000 el monto mensual para todas las líneas del programa.

Entre las modificaciones incorporadas, se estableció que quienes resulten seleccionados en la primera convocatoria podrán acceder al beneficio durante un máximo de doce meses, mientras que los beneficiarios de una segunda instancia lo percibirán hasta por seis meses.

Respecto de la continuidad en el programa, la renovación de la beca para quienes cursen la educación obligatoria podrá extenderse hasta cuatro años. En el caso de formación profesional, se permitirá la extensión por un máximo de dos cursos por ciclo lectivo.

El nuevo reglamento también suma obligaciones para los beneficiarios, quienes deberán informar cualquier cambio en su situación académica, personal, familiar, patrimonial o laboral dentro de los 30 días de ocurrido. Estas actualizaciones deberán realizarse a través de la plataforma Progresar para cuestiones educativas, ANSES para datos personales y económicos, y la aplicación Mi Argentina en caso de cambios de domicilio.

REQUISITOS SEGÚN LA LÍNEA

Para la finalización de la educación obligatoria, podrán inscribirse personas argentinas nativas, naturalizadas o extranjeras con al menos dos años de residencia legal en el país y DNI, de entre 16 y 24 años. Se contemplan excepciones sin límite de edad para determinados grupos, como integrantes de comunidades indígenas, personas trans, con discapacidad o refugiadas. Los ingresos familiares no deberán superar tres salarios mínimos y se exige la condición de alumno regular.

En la línea de educación superior, el requisito de residencia para extranjeros se eleva a cinco años. La edad de ingreso es de entre 17 y 25 años, con posibilidad de extenderse hasta los 30 en algunos casos. Se exige haber finalizado el nivel secundario sin adeudar materias y cursar carreras en instituciones públicas con reconocimiento oficial.

Para Progresar Enfermería, se requiere un mínimo de 17 años sin límite máximo de edad, además de cumplir con condiciones similares en cuanto a ingresos y formación previa. La cursada debe realizarse en instituciones públicas, aunque se admiten excepciones para institutos privados vinculados al PRONAFE bajo ciertas condiciones.

Por último, en formación profesional, los postulantes deberán tener entre 18 y 24 años, con ampliaciones para personas con hijos a cargo o sin empleo formal. También se contemplan excepciones de edad para grupos específicos. En todos los casos, los ingresos no deberán superar el tope de tres salarios mínimos y se deberá cursar una formación avalada por el INET y considerada estratégica por el CoNETyP.

Con estos cambios, el Ejecutivo redefine las condiciones de acceso y permanencia en uno de los principales programas de asistencia educativa del país, en un contexto de actualización de sus criterios de asignación y control.