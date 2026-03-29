Prófugo por homicidio, cayó en Colonia Benítez por abusar de su expareja y su hijastra

Tenía pedido de captura por un homicidio en Santa Fe y lo detuvieron por abusar de su expareja y de su hijastra, en Colonia Benítez. El operativo se concretó en la mañana de este domingo, luego de la denuncia de una mujer de 38 años, quien acusó al sujeto de agredir y atacar sexualmente, tanto a ella como a su hija.

Fue alrededor de las 7.20, cuando el personal de la comisaría local recibió la denuncia de la mujer, quien aseguró que su pareja la agredió físicamente y la sometió a abusos sexuales bajo amenazas, todo en su domicilio ubicado por calle Belgrano. Además, la víctima contó que el atacante atentó contra la integridad de su hija, una menor de edad.

Ante esa situación, se activaron protocolos de protección para las víctimas y se desplegó un operativo cerrojo en la ciudad, cuyo resultado permitió localizar, identificar y aprehender al implicado, un hombre de 47 años.

En ese contexto, durante el proceso de identificación, la Policía constató que el individuo contaba con pedido de captura vigente, a partir de un requerimiento del Juzgado de Instrucción de Cañada Gómez, en Santa Fe, en el marco de una causa por homicidio, con fecha del 1 de noviembre de 2010.

Tras el arresto, el Equipo Fiscal de Género N° 9 dispuso la captura del hombre por la causa caratulada como supuestas lesiones leves y abuso sexual en contexto de violencia de género. En paralelo, la Fiscalía Penal N° 15 intervino por el hecho que involucra a la menor, en la causa de supuesto abuso sexual simple.

fuente:diariochaco