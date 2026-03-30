Procesaron a Tapia y Toviggino por presunta evasión fiscal de más de $ 19 mil millones

Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino, presidente y tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), fueron procesados y embargados por no haber pagado en el plazo correspondiente, más de $ 19 millones en concepto de impuestos y aportes patronales.

La decisión fue tomada por el juez federal penal y en lo económico, Diego Amarante. El magistrado investiga a Tapia y a la AFA por supuesta apropiación de aportes previsionales y otras irregularidades tributarias, en una suma que superaría los $ 19 mil millones. Además, el fallo impuso embargos que en su conjunto ascienden 1700 millones de pesos, distribuidos entre la propia institución y los acusados.

En este sentido, mantuvo la prohibición de salida del país de Claudio Taía y del resto, motivada por «circunstancias no aclaradas» al intentar modificar condiciones de un viaje previamente autorizado, ocultando sus verdaderas motivaciones.

Este mismo juez fue quien indagó a los dirigentes el pasado 11 y 12 de marzo. En su declaración, Tapia entregó un escrito con el que se desvinculó de la deuda y pidió su sobreseimiento ya que sostuvo que las decisiones sobre impuestos y pagos las toman áreas técnicas de la entidad y que él tiene un rol institucional.

La decisión de la Justicia se basa en que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) acusó el pasado 12 de diciembre a la AFA de haber actuado como agente de retención y percepción de tributos nacionales y recursos de la seguridad social sin depositar los montos correspondientes dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento.

Los períodos abarcados van desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025, con retenciones en IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social.

fuente:diariochaco