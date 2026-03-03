Procedimiento en el marco de la investigación vinculada a la Bolsa de Comercio

En el marco de la investigación que lleva adelante la Justicia por la situación vinculada a la Bolsa de Comercio, este martes se realizaron distintos procedimientos de manera simultánea en la ciudad.

Las medidas forman parte del proceso legal en curso y se enmarcan dentro de las diligencias habituales de la etapa investigativa. Según trascendió, los operativos se llevaron adelante en la Bolsa de Comercio, en dependencias municipales y también en la vivienda de Diego Landricina.

Desde el entorno legal señalaron que se trata de actuaciones propias de la investigación y que responden al procedimiento que se está desarrollando, sin que exista otra situación por fuera de la causa en trámite.

Se espera que en las próximas horas puedan conocerse mayores precisiones oficiales, mientras la investigación continúa su curso.