Primera jornada del juicio por jurados en causa por supuesto homicidio con arma de fuego

Comenzó el juicio por jurados en la causa 39.002/2022-1 por la muerte de Mario Eduardo Gómez que tiene dos imputados por el delito de homicidio con arma de fuego, uno de los cuales era menor de edad punible al momento del hecho.

La jueza técnica del caso es la camarista Lorena Padován e intervienen el fiscal de Cámara Martín Bogado, el querellante Pablo Vianello y los defensores, Marcos Fabro y Juan Martín Varas.

En la primera audiencia fue elegido el jurado, luego la jueza leyó las instrucciones iniciales. Mañana las partes expondrán los alegatos de apertura, y comenzará la etapa de producción de la prueba en la que se prevén diez declaraciones testimoniales. Una vez finalizada sería el momento de los alegatos de clausura, lectura de instrucciones finales, deliberación del jurado y veredicto.

Debido a las características de la causa únicamente se transmitirán en vivo las instrucciones iniciales y finales y el veredicto a través del canal de Youtube de la Oficina Judicial Central de Juicios por Jurados: https://www.youtube.com/@juicioporjuradoschaco.