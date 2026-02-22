Presidencia Roca: pelea entre vecinos terminó con dos detenidos y varios heridos

El enfrentamiento ocurrió este sábado, en el barrio San Juan.

Un conflicto vecinal derivó en una pelea colectiva este sábado, en Presidencia Roca, que terminó con dos personas demoradas, varios heridos y daños materiales.

El hecho ocurrió en el barrio San Juan.

Según se informó, la disputa involucró a un grupo numeroso de vecinos que se enfrentaron en la vía pública. La intervención permitió controlar la situación luego de momentos de tensión.

Como consecuencia del altercado, dos vecinos resultaron con lesiones, al igual que tres integrantes de las fuerzas de seguridad que participaron en el operativo. Todos recibieron asistencia médica para determinar la gravedad de las heridas.

Durante el procedimiento fueron demorados dos hombres mayores de edad que, de acuerdo con lo señalado por las autoridades, se encontraban bajo los efectos del alcohol y mantenían una actitud agresiva.

Además, peritos trabajaron en una vivienda de la zona para relevar los daños ocasionados durante la pelea.

La causa continúa en investigación para establecer cómo se inició el conflicto y definir las responsabilidades por las agresiones y los destrozos registrados.