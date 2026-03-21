Presentaron otro proyecto para colocar un vallado en el puente General Belgrano

En los últimos seis meses, más de 80 personas fueron rescatadas de situaciones críticas en el puente Chaco Corrientes, de acuerdo a los números que informaron los Ángeles del Puente, encargados de custodiar y brindar contención a quienes necesiten.

Ante esto, una organización civil de Corrientes presentó un anteproyecto para la colocación de un vallado a lo largo del puente, con el fin de evitar estas situaciones límite. La idea no es nueva, ya existe otra iniciativa pensada por Vialidad Nacional Distrito 10 Corrientes, pero que, al momento, «quedó en stand by».

Sobre el nuevo proyecto, Julio Maciel, presidente del Foro de Organizaciones Vecinales, quien reveló que el mismo fue presentado ante el diputado nacional por Córdoba, Juan Fernando Brugge, del bloque Provincias Unidas, para que pueda avanzar en el Congreso de la Nación. «El legislador se comprometió a presentarlo como proyecto de ley ante el Congreso», indicó.

En cuanto a la iniciativa, comentó que se trata de dos etapas. La primera es la colocación de la valla de contención a lo largo del puente General Belgrano, «pero con la posibilidad de que, al convertirse en ley nacional, pueda replicarse en puentes de todo el país en caso de ser necesario».

Por otro lado, el anteproyecto también busca la «aplicación de políticas públicas en materia de salud mental, como programas de contención».

Maciel mencionó que, si bien el proyecto fue presentado ante el diputado cordobés, también buscarán tomar contacto con legisladores correntinos y chaqueños.

Sobre el vallado, mencionó que la idea es replicar «las barras que se implementan en otros países como en Estados Unidos y otros países de la región». Además, también contaría con la «colocación de una cabina de personal de psiquiatría y cámaras de seguridad monitoreadas por agentes de salud pública».

«Buscamos que este proyecto lo trate el Congreso directamente y que, en la discusión del segundo puente Chaco Corrientes y ya con la ley incorporada, también lo construyan con el vallado de contención», expresó.

Este medio también dialogó con el diputado Brugge, quien confirmó que con su equipo de asesores continúa trabajando en el proyecto para ser presentado en el Congreso y debatirlo en las comisiones.