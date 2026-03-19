Prepagas: confirman aumentos de hasta 2,9% en las cuotas de abril

Las principales empresas de medicina prepaga del país comenzaron a informar a sus afiliados los nuevos valores de las cuotas que regirán a partir de abril de 2026. Según comunicaron distintas compañías del sector, los incrementos llegarán hasta el 2,9%, en línea con el último dato de inflación.

Entre las firmas que ya confirmaron sus ajustes se encuentran Swiss Medical, OSDE, Galeno, Sancor Salud y Avalian, todas con subas que alcanzan ese porcentaje. En algunos casos, además, los ajustes también impactarán en los copagos, dependiendo del plan contratado.

Aumentos en línea con la inflación

Los nuevos incrementos se ubican en sintonía con el índice de precios al consumidor informado por el INDEC, que registró una suba mensual del 2,9%. En marzo, los aumentos habían sido levemente inferiores: 2,3% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y 2,5% a nivel nacional.

En términos interanuales, el costo de los planes de salud acumula un incremento promedio del 28,7% en todo el país, mientras que en el Gran Buenos Aires se ubica en 28,3%.

Por qué suben las cuotas

Desde el sector justifican los aumentos por el incremento sostenido en los costos del sistema de salud. Entre los factores que inciden se destacan los precios de insumos médicos, honorarios profesionales, alquileres y servicios tercerizados.

Además, desde julio del año pasado las empresas están obligadas a informar mensualmente los valores de sus planes —según cobertura, edad y región— ante la Superintendencia de Servicios de Salud, en un intento por transparentar el sistema.

En ese marco, el impacto de los aumentos se refleja en el comportamiento de los usuarios. Según un relevamiento del sitio MiObraSocial, más del 60% de los afiliados está evaluando opciones más económicas, aunque sin resignar calidad en la atención.

En detalle, el 61,2% de los consultados aseguró haber comparado alternativas en los últimos meses, mientras que el 70,6% reconoció que el pago de la cuota mensual representa un esfuerzo alto o muy alto dentro del presupuesto familiar.

A pesar de este escenario, la mayoría prioriza mantener el nivel de prestaciones médicas, lo que condiciona cualquier decisión de cambio. La posibilidad de conservar el acceso a clínicas, especialistas y estudios sigue siendo un factor clave para los usuarios al momento de elegir cobertura.

Con aumentos que continúan acompañando la inflación, el sistema de medicina prepaga enfrenta el desafío de sostener sus servicios en un contexto económico que también presiona cada vez más el bolsillo de los afiliados.