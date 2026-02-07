Preocupación en el sector ganadero por animales que aparecieron mutilados en los campos

El martes por la noche comenzaron a circular una serie de imágenes de vacas que habrían sido mutiladas en campos de Tirol y Colonia Popular. Las fotos aparecieron en un grupo de WhatsApp que integra a varios productores ganaderos y generó preocupación en el sector.

Según relataron, los animales serían propiedad de dos productores chaqueños con sus terrenos ubicados en las zonas rurales de esas localidades y, en ambos casos, fueron ellos mismos quienes encontraron a las vacas sin vida, a las cuales les faltaban los ojos y la lengua, además de encontrarse en un avanzado estado de descomposición.

Si bien efectivos de la Policía Rural invitaron a los damnificados a realizar las denuncias, estos se rehusaron a las actuaciones legales y continuarán investigando las causas de muerte bajo su propia órbita.

Además, y como si fuera sacado de películas, varios productores tomaron el relato de los vecinos con otros hechos similares ocurridos en la zona y atribuyeron la muerte de los animales al «chupacabras».

Sin embargo, desde la Comisaría de Colonia Popular avisaron que prestarán especial atención a los hechos en pos de esclarecer lo ocurrido.