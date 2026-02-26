Piden ayuda para mantener al caballo rescatado de una zanja

Tal como lo contamos más temprano, este miércoles cerca del mediodía, vecinos de la zona del parque industrial de Fontana dieron aviso de un caballo que había caído en una alcantarilla de más de un metro y medio de profundidad.

Se trata de «Benito», un caballo anciano utilizado para trabajar en ladrillería, a pesar de su edad. Estaba atrapado bajo el sol, sin fuerzas, esperando.

Intervino personal de la Comisaría Tercera de Fontana y varios vecinos que no lo dejaron solo ni un segundo.

Luego, llamaron a los Bomberos de la Policía del Chaco, quienes estuvieron en el lugar e intentaron ayudar, pero sin el equipamiento necesario era imposible sacarlo.

Después de reiterados pedidos al Municipio de Fontana, responsable de estos alcantarillados de más de 100 metros sin tapas, finalmente enviaron una máquina. Así, alrededor de las 14, liberaron a Benito.

«Hoy Benito ya está a salvo, pero ahora empieza otra lucha. Tiene bajo peso nutricional, necesita vitaminas, alimento balanceado y seguimiento para poder recuperarse», explicaron desde la Fundación de Rescate y Rehabilitación Equina (FRRE).

«Y nosotros estamos en una situación crítica, estamos en rojo, con deudas, sosteniendo muchos casos a la vez», aclararon.

Por este motivo, quienes deseen colaborar, podrán hacerlo a través del número de celular 3624 907414 o del alias relinchando.libertad.

fuente:datachaco