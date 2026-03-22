Persecución en Solari: vio el control, giró en U, descartó droga y escapó

Un motociclista huyó de un control policial, arrojó droga durante la fuga y logró escapar en la madrugada de este domingo en Capitán Solari.

El hecho ocurrió alrededor de las 6 sobre la Ruta Provincial N° 9, donde efectivos realizaban un operativo de control vehicular y de identificación de personas. En ese momento, los agentes detectaron a un hombre que circulaba en una motocicleta tipo cross.

Al advertir la presencia policial, el conductor realizó una maniobra en «U» y emprendió la huida hacia la zona urbana. Durante la fuga, y aprovechando la escasa visibilidad, arrojó un objeto a la vera de la ruta antes de perderse en los barrios cercanos.

A pesar de un rastrillaje inmediato, las patrullas no lograron dar con el motociclista.

Al revisar el elemento descartado, los efectivos encontraron un envoltorio que contenía cinco paquetes más pequeños con una sustancia blanquecina, tanto compacta como disgregada.

Ante la presunción de que se trataba de estupefacientes, intervino la División Operaciones de Drogas.