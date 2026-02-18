Persecución a alta velocidad terminó con un herido grave y el secuestro de un machete

Un violento episodio se registró en la noche del lunes en el barrio ex Aeroclub de Sáenz Peña, cuando una persecución policial culminó con un joven gravemente herido y el secuestro de un arma blanca.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:45, cuando efectivos policiales advirtieron que dos hombres circulaban a alta velocidad a bordo de una motocicleta 110 cc color gris por calle 8 en dirección a calle 35. Ante la maniobra temeraria, se inició un seguimiento preventivo con apoyo de otros móviles.

La fuga finalizó en la intersección de calles 8 y 35, donde el conductor perdió el control del rodado e impactó contra un montículo de tierra, quedando tendido sobre la cinta asfáltica. En el lugar se desplegó un operativo de seguridad mientras se solicitaba asistencia médica.

Minutos después arribó una ambulancia del servicio 107, que trasladó al herido al hospital local. El joven fue identificado como G. M. H., de 28 años, quien habría sido reconocido por un familiar que acudió tras el siniestro. Según las primeras informaciones, permanece internado en terapia intensiva.

LLEVABA UN MACHETE

Al momento de asistirlo, los efectivos constataron que entre sus prendas ocultaba un machete de gran tamaño, con cabo de madera y tres remaches metálicos, y una hoja de aproximadamente 30 centímetros. El arma blanca fue secuestrada de inmediato.

Personal de Criminalística realizó las pericias correspondientes en el lugar, mientras que la motocicleta fue trasladada a la dependencia policial para su resguardo.

El fiscal en turno dispuso las actuaciones judiciales pertinentes. La investigación busca determinar las circunstancias que motivaron la huida y si el arma blanca estaba vinculada a algún hecho previo.