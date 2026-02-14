Perdió el control del auto, impactó contra un poste y volcó: el conductor está internado

Un hombre de 72 años debió ser internado en el Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña luego de perder el control de su auto y volcar. Actualmente, el hombre permanece en observación, pero estable.

El siniestro ocurrió durante la madrugada de este sábado, alrededor de las 2.15, sobre calle 21 bis, entre 34 y 36, del barrio Yapeyú de la ciudad termal. En el lugar se presentaron bomberos y efectivos policiales de la Comisaría Cuarta tras el aviso de los vecinos al 911. Allí constataron que un vehículo Fiat Uno rojo se encontraba volcado sobre la calzada, con las ruedas hacia arriba, y que su conductor había sido trasladado previamente en ambulancia al nosocomio local.

De acuerdo a las averiguaciones y registros de monitoreo urbano, el rodado perdió la estabilidad e impactó contra un poste de alumbrado público antes de darse vuelta. En el sitio, el personal de la División Bomberos y del Escuadrón de Bomberos Voluntarios realizó tareas preventivas, efectuó el corte de batería para evitar incendios y aguardó el trabajo de la División Criminalística.

Posteriormente, el auto fue estabilizado y retirado de la calle. El mismo quedó al resguardo de un familiar hasta la llegada de la grúa del seguro. En tanto, el automovilista permanece internado, estable y bajo observación médica. Por su parte, la Fiscalía interviniente continúa con las actuaciones por supuesto accidente de tránsito.

