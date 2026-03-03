Perdió el control de su camioneta y terminó con un árbol en la Ruta 89

Un hombre de 37 años resultó herido este lunes por la tarde, tras perder el control de su camioneta y chocar contra un árbol sobre la Ruta Nacional 89, en jurisdicción de Charata.

El accidente se registró alrededor de las 14, a la altura del kilómetro 247,5.

Al llegar al lugar, los agentes constataron que una camioneta Chevrolet D-20 bordó presentaba importantes daños en la banquina del carril descendente.

Según las primeras informaciones, el conductor —domiciliado en General Pinedo— habría perdido el control del vehículo por causas que aún se investigan e impactó de lleno contra un árbol.

Debido a la violencia del choque, el hombre fue trasladado en ambulancia al hospital local antes de la llegada del personal policial.

El parte médico inicial, firmado por el doctor Darío Figueroa, indicó que presenta un traumatismo encéfalo craneal leve. De todos modos, quedó en observación y se le realizará una tomografía para descartar lesiones internas de mayor gravedad.

En el lugar trabajaron peritos para relevar evidencias y avanzar en la determinación de las causas del siniestro.

