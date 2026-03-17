PASO CLAVE: ZDERO-ALLIANA IMPULSAN EL PUENTE CHACO-PARAGUAY Y LO INSTALAN EN LA AGENDA REGIONAL

En Asunción, en el marco de una reunión de trabajo, el gobernador Leandro Zdero mantuvo un encuentro con el vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana, y el cónsul paraguayo Fabio López, donde coincidieron en la importancia de avanzar en la conectividad física entre ambos territorios.

En un hecho considerado histórico para el desarrollo del noreste argentino, Zdero logró posicionar en la agenda bilateral con Paraguay el proyecto del puente que unirá la provincia del Chaco con el país vecino, consolidando una visión estratégica de integración regional.

El proyecto, que contempla una conexión estratégica en la zona de Ñeembucú y Las Palmas, busca potenciar el desarrollo productivo, comercial y logístico de toda la región.

*Trabajo conjunto y visión regional*

Durante el encuentro, ambas partes fijaron líneas de acción conjuntas para fortalecer las gestiones que permitan visibilizar y concretar la obra, considerada clave para el crecimiento del norte argentino y el sur paraguayo.

Acompañado por el ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, el gobernador destacó la sintonía alcanzada con las autoridades del país vecino. “Lo vi al vicepresidente comprometido con este proyecto, con una mirada clara no solo del desarrollo de Paraguay, sino también de toda la región”, expresó Zdero.

En esa línea, remarcó la importancia de avanzar de manera coordinada: “Pensamos en el futuro de nuestra región. Estamos trabajando en sintonía y eso es fundamental para poder concretar obras de esta magnitud”.

Asimismo, el mandatario provincial subrayó que el puente representa una oportunidad histórica: “Este es un proyecto que puede marcar un antes y un después para el Chaco y para toda la región. La integración es el camino para crecer y generar oportunidades”.

Esta iniciativa del puente Chaco–Paraguay se enmarca en una estrategia de desarrollo regional que busca mejorar la conectividad, fortalecer el comercio internacional y generar nuevas oportunidades productivas.