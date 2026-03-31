Paro total en las universidades: alto acatamiento en todo el país

La Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) informa que el paro nacional de 24 horas convocado para el día de la fecha registra un acatamiento casi total en las 60 universidades públicas de todo el país, en el marco del plan de lucha en defensa del salario docente y del sistema universitario.

La medida fue impulsada en conjunto con la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), en reclamo de la urgente convocatoria a paritarias y la recomposición salarial del sector, ante la pérdida del 48,7% del poder adquisitivo desde la asunción del presidente Javier Milei.

Este deterioro salarial surge de la diferencia acumulada entre la evolución de los precios y los ingresos del sector, y expresa la magnitud del desfasaje que atraviesan hoy las y los docentes universitarios. En este contexto, los salarios se ubican en uno de los niveles más bajos de las últimas décadas.

El secretario general de la FEDUN, Daniel Ricci, afirmó: “exigimos el llamado a paritarias para recuperar la brutal pérdida salarial, ya que llevamos 15 meses perdiendo frente a la inflación, y que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario”, y agregó: “no vamos a aceptar que se siga ajustando sobre la universidad pública ni sobre el trabajo docente; defender la universidad es defender el futuro de nuestro país”.

Desde la FEDUN se evaluarán las medidas a seguir y se reafirma el compromiso en la defensa de una universidad pública. No hay universidad de calidad sin salarios dignos.