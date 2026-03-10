Paro de colectivos: si los choferes no cobran paralizarán el servicio

Este martes, desde la UTA Chaco informaron que, si los choferes de colectivos no cobran el 50% de los salarios que les adeudan, paralizarán el servicio en el turno tarde.

La medida de fuerza se mantendrá hasta que todos los trabajadores perciban la totalidad de sus haberes.

Según indicó el secretario general del gremio, Raúl Abraham, «los salarios se deben abonar por ley, el cuarto día hábil de cada mes», pero como muestra de voluntad, decidieron poner como fecha límite el 10.

«Si no nos pagan el 50% del salario que nos deben, vamos a parar nuevamente hasta que cobren todos», aseguró.

«Los trabajadores están perdiendo credibilidad con sus referentes gremiales, por eso decimos que hay que pelear cueste lo que cueste, en el buen sentido, y que las empresas por lo menos cumplan con la parte salarial», determinó el gremialista.

Asimismo, remarcó: «Si hablamos de condiciones de trabajo, lo que respecta a la entrega de los uniformes, el estado de las unidades y demás, ni recordamos, para mantener la fuente de trabajo. Pedimos el sustento de las familias, los salarios, que paguen a término, como dice la ley».