Paro de Aceiteros contra la reforma laboral: el gremio con básicos de $2,3 millones va a la huelga

La Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines anunció un paro nacional para este jueves 19 de febrero, en rechazo a la reforma laboral promovida por el gobierno de Javier Milei.

«El paro es una herramienta fundamental; somos producto de los paros y de las huelgas», sostuvo Daniel Yofra, secretario general de Aceiteros, en declaraciones a Infobae. Según explicó, la decisión responde al avance de una iniciativa que, a su entender, afecta derechos laborales, y remarcó que «no alcanza solo con manifestarse en las calles».

La huelga se inscribe en un escenario de creciente conflictividad sindical frente a la reforma, que ya obtuvo media sanción en el Senado y se encamina a su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese marco, distintos gremios vienen reclamando una respuesta coordinada desde la CGT, que este lunes se reunió en carácter urgente.

Según estos sectores «están dadas las condiciones» para una huelga nacional, otros plantean la necesidad de evaluar el momento y la estrategia.

La CGT confirmó un paro general sin movilización contra la Reforma Laboral de Javier Milei

La cúpula directiva de la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió este lunes avanzar con un paro general en rechazo a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. La particularidad de esta nueva protesta es que se llevará a cabo sin movilización en las calles.

Según se definió en las últimas horas, la medida consistirá en un cese de actividades de 24 horas. Si bien la fecha exacta aún no fue anunciada oficialmente, la convocatoria coincidiría con el día en que se debata el proyecto del oficialismo en el recinto de la Cámara de Diputados.

La decisión se gestó tras un encuentro virtual que comenzó a las 11 de la mañana. De la reunión participaron los cotitulares de la central obrera: Octavio Argüello, en representación de Camioneros; Jorge Sola, del gremio del Seguro; y Cristian Jerónimo, del sindicato de empleados del vidrio.

En paralelo a la definición de la cúpula cegetista, otros sindicatos comenzaron a tomar posturas más endurecidas de forma independiente. Tal es el caso del gremio de Aceiteros, que adelantó que realizará su propio paro este mismo jueves, bajo la premisa de que «con manifestarse en las calles no alcanza». Esta acción anticipada suma una fuerte presión al triunvirato de la central obrera para acelerar los tiempos de la huelga nacional.

El salario aceitero en números

La escala salarial se actualizó de manera progresiva durante el último tramo y fijó los siguientes montos para el salario básico inicial:

Noviembre 2025: $2.075.186

Diciembre 2025: $2.100.000

Marzo 2026 (vigente desde el 1° de enero): $2.344.000

Bonos extraordinarios y cláusula de revisión

Además del sueldo mensual, el acuerdo paritario contempló inyecciones extra de dinero al bolsillo de los trabajadores y fijó una fecha clave para reabrir la discusión:

Suma retroactiva: $400.000 correspondientes a septiembre y octubre (pagados antes del 15 de noviembre de 2025).

Bono de participación en las ganancias: $1.886.748,60 de carácter no remunerativo, liquidados entre enero y febrero de 2026.

Próxima paritaria: Se fijó una instancia de revisión para el mes de abril de 2026, con la posibilidad de adelantarla si la inflación lo amerita.