Paredes, descartado para el clásico de Boca ante Racing

Tras pedir el cambio ante Platense por un esguince de tobillo, el capitán se perderá el duelo del viernes ante la Academia. Una baja muy sensible para Úbeda, que apelaría a Milton Delgado como su reemplazante.

Las señales de alarma se habian encencido cuando el partido ante Platense se iba en empate. Leandro Paredes quedó tendido, pidió el cambio y se mostró muy dolorido en el banco de suplentes. «No puedo pisar», había dicho antes de salir. Y los temores iniciales se confirmaron tras las primeras prácticas de la semana: el capitán se perderá el clásico ante Racing del próximo viernes.