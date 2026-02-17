martes, febrero 17, 2026
CONTACTO
InicioDEPORTE
SP NOTICIAS
SP NOTICIAS

Paredes, descartado para el clásico de Boca ante Racing

Tras pedir el cambio ante Platense por un esguince de tobillo, el capitán se perderá el duelo del viernes ante la Academia. Una baja muy sensible para Úbeda, que apelaría a Milton Delgado como su reemplazante.

Las señales de alarma se habian encencido cuando el partido ante Platense se iba en empate. Leandro Paredes quedó tendido, pidió el cambio y se mostró muy dolorido en el banco de suplentes. «No puedo pisar», había dicho antes de salir. Y los temores iniciales se confirmaron tras las primeras prácticas de la semana: el capitán se perderá el clásico ante Racing del próximo viernes.

 

ESPACIO PUBLICITARIO

Related Articles

Teléfono: +543644290080

Email: sp.lasnoticias@gmail.com

Presidencia Roque Sáenz Peña-Chaco-Argentina

REDES SOCIALES

Trending

Categories

@ Copyright 2026, | SP Noticias | Orgullosamente creado por Capsula Web