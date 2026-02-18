Paraguay: murió un pescador argentino por un choque de lanchas

Un grave incidente náutico entre dos embarcaciones en jurisdicción de aguas Paraguayas, dejó como saldo una víctima fatal oriunda de Corrientes. El choque ocurrió cerca de las 21.40 del martes 17 de febrero, en cercanías de la Isla San Martín. Según las primeras informaciones, los tripulantes de las dos embarcaciones no se vieron y una chocó a la otra por la Popa.

La víctima fatal fue identificada con el apellido Salinas, ex integrante de la Prefectura Naval Argentina y productor ganadero. Hay otra persona internada en el hospital local.

De acuerdo a los primeros datos, Salinas cruzaba solo el río cuando se produjo la colisión. Hasta el momento no se determinó con precisión cómo se originó el impacto entre ambas embarcaciones.

Una de las hipótesis indica que la otra lancha habría embestido a la conducida por Salinas. También se investiga si la embarcación de la víctima contaba con la iluminación reglamentaria exigida para la navegación nocturna.

