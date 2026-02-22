«Para todos los pobres»: echaron a una funcionaria por un polémico video en Cancún

Se trata de Karina Mabel Acosta, quien era directora de Turismo Social de Misiones, y dejó de serlo luego de sus desafortunados dichos mientras vacacionaba, los cuales se viralizaron y generaron fuerte rechazo en redes sociales.

Una funcionaria del Ministerio de Turismo de Misiones fue removida de su cargo luego de que se viralizaron en redes sociales videos de sus vacaciones en Cancún, donde se burlaba de «todos los pobres». Se trata de la ahora exdirectora de Turismo Social, Karina Mabel Acosta, quien fue apartada de su función jerárquica, aunque seguirá en el Estado misionero con un puesto menor.

La polémica comenzó cuando la funcionaria publicó imágenes practicando parasailing (un paracaídas que planea gracias al arrastre de una lancha) en playas del Caribe mexicano. En uno de los videos se la escucha decir: «Estoy volando por los aires de México… Cancún. Para todos los pobres». En otro fragmento agregó: «Ver Cancún desde aquí es lo más. Belleza total». Los registros se replicaron rápidamente y generaron críticas.

Desde el Gobierno calificaron los dichos como «desafortunados», especialmente en el contexto económico actual. Señalaron además que no se tolerarán actitudes de ese tipo en personas que ocupen responsabilidades institucionales.

Si bien fue desplazada de su rol directivo, Acosta continuará como empleada de planta permanente del Ministerio de Turismo. No obstante, ya no tendrá funciones de conducción dentro de la cartera provincial. Desde el Ejecutivo provincial informaron que el cargo será eliminado del organigrama y no será cubierto nuevamente.