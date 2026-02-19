Para la APTASCH, el aumento otorgado por el Gobierno «es una burla para los trabajadores»

La Asociación de Profesionales, Técnicos y Auxiliares de Salud Pública del Chaco (APTASCH) manifestó su rechazo al esquema de actualización salarial anunciado por el Gobierno provincial por considerarlo «una burla para los trabajadores» y «claramente insuficiente frente a la realidad económica».

«Los incrementos del 3% para el personal de salud pública a otorgarse recién para marzo (es decir, lo cobramos en abril) y de otros 2% luego no representan una recomposición salarial real», expresaron desde el gremio.

En esa línea, desde la APTASCH sostuvieron que «con una inflación que sigue impactando sobre alimentos, servicios y transporte, estos porcentajes ni siquiera atenúan la pérdida del poder adquisitivo acumulada en los últimos meses», y afirmaron: «En los hechos, están consolidando el deterioro del salario estatal».

Asimismo, el gremio manifestó que «resulta preocupante que el Ejecutivo vuelva a justificar esta decisión en la herencia recibida», y agregó: «El actual gobierno ya lleva dos años de gestión y debe asumir plenamente la responsabilidad de las políticas salariales actuales. No se puede seguir apelando al pasado mientras el presente golpea con fuerza el bolsillo de los trabajadores».

«Desde APTASCH exigimos una verdadera recomposición salarial, que recupere lo perdido y garantice mecanismos de actualización acordes a la evolución real de los precios a la vez que reclamamos que las decisiones dejen de ser unilaterales y se convoque al diálogo», afirmaron, y expresaron: «Los trabajadores no podemos seguir siendo la variable de ajuste de un gobierno que no encuentra el rumbo».

