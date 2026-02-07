Para cubrir vencimientos de deuda, el Gobierno apura las privatizaciones

El Gobierno nacional avanza con una estrategia orientada a utilizar activos estatales para cumplir con los pagos de intereses y vencimientos de deuda, evitando la emisión de nueva deuda en mercados internacionales. Así lo detalló el presidente, quien insistió en que no se recurrirá a nueva oferta de bonos soberanos en el exterior y que se priorizará la generación de recursos vía ventas y concesiones de empresas públicas.

En su mensaje en redes, el mandatario explicó que mantendrá una política de escasez de bonos soberanos, lo que implica que no planea emitir nueva deuda en el exterior, y que buscará otras fuentes de financiamiento, entre las que destacó los fondos provenientes de privatizaciones y de la liquidación de activos estatales.

A finales de 2025, el Gobierno ya obtuvo alrededor de US$700 millones por la transferencia a manos privadas de las represas hidroeléctricas del Comahue, un ingreso que fue destinado al primer pago de deuda a bonistas en enero. Esa experiencia sirvió de base para ampliar el plan de ventas de activos como herramienta financiera principal.

Los procesos de privatización y concesión que el Ejecutivo tiene en marcha son variados e incluyen la venta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) —con pliegos previstos para el primer trimestre— y la licitación de acciones de compañías como Transener, perteneciente al sector energético. El Gobierno estima que estas operaciones aportarán divisas que se destinarán al cumplimiento de compromisos financieros.

El sector ferroviario también forma parte de la estrategia: el Gobierno reconfiguró la licitación de Belgrano Cargas para permitir ofertas más amplias que incluyan activos y operación, con interés de grandes exportadores e inversores potenciales, lo que podría traducirse en ingresos sustanciales para el Tesoro.

Otras iniciativas que forman parte de este plan están en marcha, como la concesión de tramos de la red vial nacional y la licitación de la reprivatización de la Hidrovía del Río Paraná, cuyo proceso de consultas y pliegos ya fue publicado, así como la privatización de Intercargo, con licitación prevista para mediados de febrero.