Pampa del Infierno suma una nueva línea de media tensión y ampliará su capacidad eléctrica

La empresa provincial Secheep inició la construcción de una red de media tensión en Pampa del Infierno, con el propósito de reforzar la infraestructura existente y acompañar el crecimiento de la demanda en distintos sectores urbanos.

El proyecto incluye el tendido de unos 800 metros de línea de 13,2 Kv, con su correspondiente estructura de hormigón. Además, prevé el montaje de dos subestaciones transformadoras aéreas, una bi poste con un equipo de 400 KVA y otra mono poste con un transformador de 250 KVA. Estas incorporaciones permitirán ampliar la capacidad operativa y distribuir de manera más eficiente la energía en la zona.

Según detallaron desde la empresa, la nueva red abastecerá de forma directa a los barrios Aviación y Leicher, donde se registraron pedidos vecinales vinculados a mejoras en la prestación. La obra apunta a reducir fluctuaciones y a sostener un servicio más estable en las conexiones domiciliarias.

Durante una recorrida por el lugar, el presidente de Secheep, José Bistoletti, afirmó: «Se trata de una obra muy importante, muy solicitada por los vecinos, que mejorará el suministro en toda la zona y beneficiará a unas mil familias de la ciudad».

La intendente Glenda Seifert destacó el impacto que tendrá la intervención en la comunidad y valoró la ejecución de trabajos vinculados al sistema eléctrico en el interior provincial.

fuente:datachaco