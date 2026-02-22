Pampa del Indio: un joven fue apuñalado en el pecho durante una pelea

Un joven fue apuñalado en el pecho durante un feroz enfrentamiento. El hecho ocurrió en horas de la madrugada de este domingo, en el barrio La Merced, en Pampa del Indio. «Las autoridades judiciales y de salud trabajan en el caso para determinar las responsabilidades del suceso», detallaron desde la Policía.

Así, el parte oficial de la fuerza provincial indica que efectivos policiales e integrantes de la Fiscalía N° 2 de General San Martín tomaron conocimiento de la situación alrededor de las 4. La vehemente pelea fue en el sector de Pueblo Viejo y terminó con dos personas heridas.

En ese contexto, un joven de 22 años debió recibir atención médica en el lugar y luego fue trasladado de urgencia a un centro de salud de Resistencia, debido a que presentaba una herida la zona del tórax «que requiere intervención quirúrgica», informaron desde la Policía.

Además, un segundo implicado recibió atención médica en el sitio, ya que presentó cortes en la cabeza. Tras ser examinado por profesionales, se determinó que el sujeto se encuentra fuera de peligro.

En el lugar, personal del Gabinete Científico y el ayudante fiscal llevaron adelante las diligencias correspondientes y secuestraron un elemento tipo cuchillo, el cual será sometido a análisis. Asimismo, se tomaron declaraciones a posibles testigos para determinar cuáles fueron las circunstancias en las que se dio el ataque.

La causa fue caratulada preventivamente como supuestas lesiones, en tanto que continúan las investigaciones para esclarecer el caso.