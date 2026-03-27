PAMI adelantó la vacunación antigripal 2026 con acceso sin turno ni receta

La obra social PAMI puso en marcha de manera anticipada la campaña de vacunación antigripal 2026 en todo el país, en respuesta al avance temprano de los virus respiratorios y a la aparición de una nueva variante de influenza A (H3N2), con mayor capacidad de transmisión.

La decisión apunta a reforzar la prevención antes de la llegada de los meses más fríos, especialmente en los grupos más vulnerables, como adultos mayores y personas con factores de riesgo. En los últimos años, el comportamiento de estos virus mostró cambios, con picos de contagio que se adelantan respecto del calendario habitual, lo que llevó al organismo a ajustar su estrategia sanitaria.

Desde PAMI explicaron que el objetivo es que los afiliados alcancen un nivel adecuado de inmunidad antes del período de mayor circulación viral. En ese sentido, el adelantamiento de la campaña busca evitar que la población más expuesta quede desprotegida durante semanas clave.

Acceso sin turno ni receta

Uno de los aspectos centrales de la campaña es la facilidad de acceso. Los afiliados pueden aplicarse la vacuna en cualquier farmacia que integre la red de PAMI, sin necesidad de presentar orden médica ni solicitar turno previo. Solo deben concurrir con DNI y credencial de la obra social.

En el caso de personas menores de 65 años con factores de riesgo, sí será necesario presentar documentación médica que acredite esa condición. Fuera de ese requisito, el esquema fue diseñado para agilizar el proceso y ampliar la cobertura de manera rápida.

Para conocer los puntos de vacunación, los afiliados pueden consultar el buscador de farmacias en el sitio oficial de PAMI o comunicarse al 138, correspondiente a la línea PAMI Escucha. No obstante, desde el organismo recomiendan contactar previamente a la farmacia para verificar la disponibilidad de dosis.

Compatibilidad y recomendaciones

La vacuna antigripal puede aplicarse junto con otras dosis incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación, sin necesidad de espaciar las aplicaciones. Este punto resulta clave en una época del año en la que suelen coincidir distintas campañas preventivas.

En cuanto a las contraindicaciones, se indicó que la principal es la alergia a alguno de los componentes de la vacuna o antecedentes de reacciones alérgicas en aplicaciones previas. En ausencia de estas condiciones, la inmunización está recomendada para la población objetivo.