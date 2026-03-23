Padre de la influencer detenida en Río: “Hay ensañamiento contra mi hija”

Mariano Páez, padre de la abogada argentina retenida en Brasil acusada por racismo, habló con Radio Rivadavia a la espera de que este martes comience el proceso judicial contra su hija. A Agostina podrían caberle 15 años de prisión. Mariano explicó que este martes se dará “una audiencia para que se defiendan las partes, donde se definirá si inicia o no el juicio”.

Sobre la posible pena opinó que “es un exceso total y desproporcionado los 15 años”. “Está muy arrepentida y angustiada, está deprimida con psicólogo y psiquiatra vía Zoom, es una situación muy angustiante para toda la familia”, explicó.

El padre de la abogada influencer también contó que Agostina “en todo momento quería dar disculpas públicas y su abogado no la dejaba, ahora hubo un cambio de abogado y de estrategia”.

Con respecto a los gastos indicó “con los gastos estoy corriendo yo con fondos propios, sin la ayuda de nadie. el consulado me habla pero me dicen que no pueden hacer nada desde ahí, que no pueden intervenir en la justicia de Brasil, ellos se limitan a acompañarnos”. “Los gastos son muchos”, lamentó.

“Queremos que ella vuelva a Santiago del Estero, lo demás no me preocupa para nada, lo que me preocupa es su salud mental, todo lo demás es secundario”, sentenció. Y remarcó que “ha habido mucho ensañamiento con ella en Río de Janiero y otro lugares turísticos de Brasil”.

“No sé si quieren dan un ejemplo con ella»

Páez comentó que “desde el primer día estoy en contacto con ella, ella siempre estuvo arrepentida, ella aceptó que estuvo mal, pero tampoco dimensionó lo que podía pasar». “No nos interesa hacer juicio al Estado de Brasil ni nada de eso”, enfatizó.

En un momento de la entrevista el padre contó como impactó en ellos toda esta situación y temió que la tomen a su hija como un caso ejemplificador en el vecino país.

El daño ya está hecho y las disculpa ya están pedidas, no puedo entender porque el ensañamiento con Agostina, no pertenecemos a la política ni nada de eso, no sé a que se debe tanta saña con ella», señaló.

Y soltó su mayor temor: “No se si quieren dan un ejemplo con ella, no lo puedo digerir, vamos a esperar que salga de todo esto».

“La hermana la está pasando mal, no quiere prender la tele para no ver nada del caso de la hermana”, agregó en la entrevista que fue recogida por la Agencia Noticias Argentinas.

Sobre esa fatídica noche indicó: “la discusión había empezado adentro porque le habían cobrado dos veces la consumición, no es la primera vez que pasa eso en el bar”, antes de la reacción de Agostina, el empleado le hizo un gesto agarrándose los genitales»,

Por último hizo públicas sus ganas de que Agostina regrese, independientemente del proceso judicial. «Yo no quisiera que espere el juicio en Brasil, está muy desgastada mentalmente, me gustaría que la traigan y se continúe el juicio acá en Argentina».

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